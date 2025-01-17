حماس: استمرار المجازر في غزة يكشف نهج الاحتلال الإرهابي

أكدت حركة حماس أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب المجازر الوحشية في غزة، خاصة بعد إعلان وقف إطلاق النار، يفضح نهجه الإرهابي والفاشي.

وقالت الحركة في بيان لها اليوم الجمعة، إن هذه المجازر أسفرت عن أكثر من 100 شهيد، بينهم عائلات بأكملها، نتيجة القصف العشوائي على المنازل والخيام. وأضافت أن الاحتلال يسعى من خلال هذه الجرائم إلى إفشال اتفاق وقف إطلاق النار، داعية الوسطاء للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف هذه الأعمال الإجرامية.

وطالبت حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك الفوري لوقف هذا الإرهاب، ودعت المؤسسات الحقوقية الدولية إلى توثيق المجازر تمهيدًا لمحاسبة الاحتلال على جرائمه. كما شددت على ضرورة استمرار فعاليات الدعم لشعب فلسطين حول العالم للضغط على الاحتلال.