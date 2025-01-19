بدء سريان وقف إطلاق النار في غزة

بدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، في خطوة تمثل انفراجة بعد أشهر من التصعيد العسكري المستمر. وقد دخل الاتفاق حيز التنفيذ في الساعة الثامنة والنصف صباحاً، بوساطة قطرية ومصرية، بعد مفاوضات مكثفة بين الطرفين.

ويشمل الاتفاق وقفاً شاملاً للعمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، بما في ذلك الهجمات الجوية والبرية والبحرية، في حين تلتزم الفصائل الفلسطينية بوقف إطلاق الصواريخ والعمليات الهجومية ضد الاحتلال. كما ينص الاتفاق على تبادل الأسرى بين الطرفين، حيث سيتم الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين مقابل الإفراج عن جنود ومعتقلين إسرائيليين.

ويأتي سريان وقف إطلاق النار بعد أكثر من 471 يوماً من التصعيد العسكري والحرب، والتي خلفت عشرات الألاف من الشهداء والجرحى من في قطاع غزة، وأدت إلى دمار واسع في البنية التحتية.