اقتحامات واعتقالات بمناطق متفرقة من الضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ليلة وفجر الأربعاء، حملة اقتحامات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللتها اعتقالات، بعد عمليات دهم للمنازل، والعبث بمحتوياتها، إلى جانب التحقيق الميداني، وتحويل منازل إلى ثكنات عسكرية.

في نابلس اقتحمت 6 آليات إسرائيلية المدينة من جهة حاجز عورتا، وداهمت منازل في مخيم العين غربي المدينة، حيث تصدى لها مقاومون بإطلاق النار، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو إصابات.

كما اقتحمت قوات إسرائيلية بلدتي روجيب وبيت فوريك شرقي نابلس، دون البلاغ عن اعتقالات.

في رام الله، اقتحم جيش الاحتلال حي بطن الهوى في المدينة، دون أن البلاغ عن اعتقالات.

كما نفذت قوات أخرى حملة مداهمات واعتقالات في بلدة المزرعة الغربية شمال رام الله، وحولت أحد المنازل إلى ثكنة عسكرية للتحقيق الميداني.

فيما ذكر شهود عيان باقتحام قوات الاحتلال منزل عائلة المحررة رولا حسنين في مخيم الجلزون شمال رام الله، التي أفرج عنها ضمن المرحلة الأولى من صفقة اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وعاثت فيه فسادًا.

في الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن وائل مروان الأطرش عقب اقتحام منزله في المدينة.

وفي طولكرم، أفادت مصادر محلية باعتقال قوات الاحتلال الشابين مصطفى الجلاد وأنس الجيوسي، بعد اقتحام ضاحية ذنابة وعزبة الجراد في المدينة.