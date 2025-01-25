18 أسيرًا مقدسيًا يفرج عنهم ضمن المرحلة الثانية من صفقة التبادل

استقبل المقدسيون يوم السبت، 18 أسيرًا مقدسيًا تم الإفراج عنهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي في إطار المرحلة الثانية من صفقة التبادل بين حركة حماس والاحتلال، حيث شهدت شوارع القدس احتفالات حاشدة وهتافات لنصرة كتائب عز الدين القسام.

من بين الأسرى المفرج عنهم، تم الإفراج عن خمسة أسرى من ذوي الأحكام العالية، وهم: فهمي مشاهرة المحكوم بـ20 مؤبداً، أشرف منير زغير المحكوم بـ6 مؤبدات، نسيم الزعتري المحكوم بـ24 مؤبداً، محمد السلايمة المحكوم بـ25 عامًا، وبهاء عويسات المحكوم بـ16 عامًا. وتراوح مدة اعتقالهم بين 9 و23 عامًا.

أما باقي الأسرى المقدسيين الذين أفرج عنهم اليوم، فقد تم ابعادهم إلى الخارج، وهم: وائل قاسم، سامر الأطرش، عبدالله الشرباتي، ساجد أبو غلوس، خالد قطينة، وسام العباسي، رمضان مشاهرة، محمد عودة، عمر الشريف، عمار أبو غلوس، اسحاق عرفة، بهجت شقيرات، وإبراهيم حلبية. وجميع هؤلاء الأسرى محكومون مدى الحياة.