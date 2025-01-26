العشائر الأردنية للرسالة: غزة قبرت مشاريع التهجير وللأبد

أكدّ كبير عشائر الأردن الشيخ طراد الفايز؛ أن مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ بتهجير بعض أبناء غزة للأردن ومصر؛ "إمعان في الجنون والظلم؛ واعتداء صارخ على الأردن وسيادتها".

وقال الفايز لـ"الرسالة نت"، إنّ "الإدارة الامريكية السابقة بإدارة بايدن؛ جربّت أنّ تهجّر غزة من خلال ذبح عشرات الآلاف من أبنائها؛ ولم تستطع أن تركع غزة ولا إرادة أبنائها".

وأضاف الفايز: "غزة قبرت مشاريع التهجير وللأبد؛ بصمودها وصمود أبناء شعبها؛ وإسرائيل لم تدخر جهدا لتنفيذ التهجير منذ عقود طويلة؛ ولو استطاعت لفعلت".

وتابع: "لجوء ترامب لهذا المقترح؛ هو محاولة لجعل الأردن وطنًا بديلا؛ وهذا مرفوض فلسطينيا واردنيا؛ وسيشكل انفجار أكبر مما يتخيله ترامب وإدارته".

وشددّ على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس؛ وإنهاء الاحتلال؛ "محذرا أن هذا المشروع سيفجر المنطقة كلها وعلى إدارة ترامب أن تدرك مخاطر العواقب".

وفي تصريحات مثيرة للجدل، اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة لتهجير سكان قطاع غزة إلى دول مجاورة، بما في ذلك مصر والأردن، واصفاً القطاع بأنه "مكان مدمر" يحتاج إلى "تطهير" لإحلال السلام في المنطقة. جاءت هذه التصريحات خلال حديثه مع الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان"، حيث أشار إلى أن الخطة قد تكون "مؤقتة أو طويلة الأجل.

بعد نحو 29 سنة فعلية للأسيرين الأردنيين: (عمار حويطات، وثائر اللوزي) في المعتقلات الصهيونية..

للأسف! عمار ما زال في المعتقلات.. وثائر أُبعد إلى غزة..

لذلك، نطالب الحكومة الأردنية بأن تعلن استعدادها لاستقبال الأسرى الأردنيين جميعًا، المتوقع تحريرهم ضمن المراحل القادمة من صفقة التبادل.