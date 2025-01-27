مصدر في القسام: المقاومة اقترحت زيادة أعداد الأسرى في عملية التبادل

قال مصدر قيادي في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، فجر الاثنين، إن المقاومة اقترحت زيادة أعداد الأسرى في عملية التبادل مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح القيادي في تصريح لقناة الأقصى، أن "مقترح زيادة عدد الأسرى الإسرائيليين المفرج عنهم قبل الجمعة جاء بقرار من المقاومة في غزة، وليس بسبب أزمة المفاوضات"، مبيناً أن أعداد الأسرى الأحياء في المرحلة الأولى أكبر من المتوقع ويكفي لتبادل لأكثر من 6 أسابيع.

وأشار إلى أن المقاومة فضلت عدم حصر العدد المتبقي للتبادل في الأسبوع الأخير كما ينص الاتفاق، لافتاً إلى أن مبادرة المقاومة جاءت لزيادة فرحة شعبنا وجاءت تزامنا مع حدوث أزمة عودة النازحين فجاء حلا لها.

وكانت وزارة الخارجية القطرية أعلنت، مساء الأحد، في بيان رسمي انتهاء أزمة الأسيرة المجندة أربيل يهود التي اختلقها الاحتلال الإسرائيلي وتسببت في منع عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، حسب اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال المتحدث باسم الخارجية ماجد الأنصاري، أنه "تم التوصل إلى تفاهم بين الطرفين يقضي بأن تقوم حركة حماس بتسليم المجندة أربيل شارون واثنان من الأسرى قبل يوم الجمعة القادم كما ستقوم حماس بتسليم ٣ أسرى إضافيين يوم السبت وفقاً للاتفاق".

وتابع الأنصاري "‏وفي المقابل، ستسمح السلطات الإسرائيلية، ابتداءً من صباح الاثنين، بعودة النازحين إلى شمال غزة، كما ستسلم قائمة بأسماء ٤٠٠ شخص ممن تم اعتقالهم منذ السابع من أكتوبر ٢٠٢٣ كل يوم أحد في المرحلة الأولى".