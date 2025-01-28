النازحون في غزة يواصلون العودة إلى الشمال بعد انسحاب الاحتلال

لليوم الثاني على التوالي، يواصل مئات النازحين من جنوبي قطاع غزة العودة إلى محافظات غزة والشمال، عبر شارعي الرشيد وصلاح الدين، في ظروف صعبة للغاية.

وقد بدأ النازحون رحلتهم سيرًا على الأقدام من منطقة "تبة النويري" غرب مخيم النصيرات، مرورًا بمحور "نتساريم" بعد انسحاب جيش الاحتلال من المنطقة. كما تمكنوا من عبور شارع صلاح الدين بمركباتهم بعد إخضاعها للتفتيش، وفقًا للاتفاق بين فصائل المقاومة والاحتلال.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن الطواقم الحكومية تواصل العمل على تسهيل عودة مئات الآلاف من النازحين من مناطق الجنوب والوسطى إلى الشمال، حيث يعمل أكثر من 5,500 موظف حكومي على تأمين المسارات والممرات الخاصة بالعودة.

من جهة أخرى، أفاد مدير مستشفى العودة محمد صالحة بأنه تم استقبال نحو 250 نازحًا في المستشفى أمس، نتيجة الإرهاق الشديد أثناء العودة إلى الشمال. وأوضح أنه يتم العمل على توفير نقاط طبية ومراكز للرعاية في تجمعات المواطنين، مع إقامة مخيمات لتلبية احتياجاتهم. وأشار صالحة إلى أن المستشفى يعمل بكامل طاقته، رغم الأضرار التي لحقت به جراء الاستهدافات، حيث دُمرت 50% من قدراته.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أعلن الإعلام الحكومي عودة نحو 300 ألف نازح من محافظات الجنوب والوسطى إلى شمال غزة عبر الطرق المؤمنة. تم السماح للنازحين بالعبور بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير، والذي ينص على فترة أولى مدتها 42 يومًا، يجرى خلالها التفاوض للانتقال إلى مراحل جديدة من الاتفاق، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.