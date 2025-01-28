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الصحة: وصول 48 شهيدا إلى مشافي غزة خلال يومين

الرسالة نت - غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، وصول 48 شهيدا إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال اليومين الماضيين.

وقالت وزارة الصحة، في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إن 48 شهيدا وصلوا إلى المستشفيات خلال الـ 48 ساعة الماضية؛ منهم 37 شهيدا تم انتشالهم من استهدافات سابقة، و 11 شهيدا جديدا، بالإضافة إلى وصول 80 إصابة.

وأوضحت "الصحة" أنه لا زال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 47,354 شهيدا و 111,563 إصابة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول لعام 2023.

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