الحية: الشعب أسقط مخططات التهجير وسنواصل المقاومة حتى التحرير

أكد رئيس حركة حماس في قطاع غزة، د. خليل الحية، أن الشعب الفلسطيني أسقط مخططات الاحتلال الهادفة إلى تهجير أهالي غزة، مشيدًا بالمواقف العربية والإقليمية الداعمة لشعبنا والمقاومة الفلسطينية.

وفي حفل تكريم الأسرى المحررين في القاهرة، أشاد الحية بالصمود الفلسطيني واعتزازه بالشعب الذي قدم نموذجًا فريدًا في الصبر والجهاد، مؤكدًا أن معركة التحرير ستستمر حتى دحر الاحتلال عن كامل الأرض الفلسطينية.

وتوجه الحية في كلمته إلى الأسرى المحررين قائلًا: "حق لكم أن تفخروا بشعبكم الذي أخرجكم أحرارًا أبطالًا"، مضيفًا أن المقاومة الفلسطينية وفَّت بوعدها للأسرى. وأكد أن الاحتلال فشل في فرض معادلاته، مستشهدًا بمقاومة الشعب الفلسطيني لإجراءات التهجير القسري، خاصة في شمال قطاع غزة.

كما أعرب الحية عن فخره بجهاد المقاومة في غزة والضفة الغربية، مؤكدًا أن "الشعب الفلسطيني سيواصل مقاومة الاحتلال في كل مدن الضفة الغربية وسيخرج الاحتلال منها بإذن الله". وأضاف أن المفاوض الفلسطيني يستمد قوته من الشعب والمقاومة، مما يعزز مكانته في مواجهة الاحتلال.

وأشاد الحية أيضًا بالدعم العربي والإقليمي للمقاومة، موجهًا الشكر للدول التي قدمت شهداء في معركة "طوفان الأقصى"، وكذلك للمواقف الثابتة من مصر والأردن التي رفضت مخططات تهجير شعبنا. كما أعرب عن ثقته في قدرة مصر والدول العربية على إفشال هذه المخططات.

في ختام حديثه، شدد الحية على أن المرحلة القادمة تتطلب وحدة الصف الفلسطيني واستمرار المقاومة حتى تحقيق النصر الكامل وتحرير الأرض والمقدسات.