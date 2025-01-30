(سرايا القدس) تعلن تنفيذها عملية هندسية معقدة في جنين

أعلنت سرايا القدس "كتيبة جنين"، اليوم الخميس، عن تنفيذها عملية هندسية معقدة واستدراجها قوة مشاة إسرائيلية لمنزل تم تفخيخه مسبقًا، في مخيم جنين.

وقالت سرايا القدس في بلاغ عسكري: "بعد الاستعراض السخيف الذي قام به وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس أمس، والانتصار المزعوم الذي أعلنه في أزقة مخيم جنين، تمكن مقاتلونا ظهر اليوم من تنفيذ عملية هندسية معقدة واستدراج قوة مشاة إسرائيلية من لواء جولاني لمنزل تم تفخيخه بعبوات تم السيطرة عليها من قوات العدو خلال العملية العسكرية قبل أيام، وفور دخول القوة إلى المنزل تمكن أبطالنا في وحدة الهندسة من تفجير المنزل الذي تحصنت به القوة محققين إصابات وقتلى في صفوفهم".

وأكدت سرايا القدس، أن هذه العملية تأتي ردًا على عملية الاغتيال الجبانة التي نفذها الاحتلال بحق أبطالنا في سرية طمون بمحافظة طوباس مساء أمس.