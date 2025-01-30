بدء الإفراج عن الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين

بدأ الاحتلال الإسرائيلي الإفراج عن الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين ضمن صفقة التبادل مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في حين أطلقت قواته قنابل الغاز تجاه عشرات الفلسطينيين خلال استقبالهم الأسرى.

واندلعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في محيط سجن عوفر غربي رام الله بالضفة الغربية، عقب الإفراج عن عدد من الأسرى.

ورغم ذلك احتشد آلاف الفلسطينيين في مجمع رام الله الترويحي لاستقبال الأسرى المحررين، وفقا للمصادر.

وفي وقت سابق، غادرت حافلتان تنقلان أسرى فلسطينيين من سجن عوفر، فيما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز تجاه الفلسطينيين في محيط السجن.

من جانبها، قالت حركة حماس إن "الاستقبال الحاشد لأسرانا المحررين رغم محاولات الاحتلال التنكيل بعوائلهم رسالة بأن قضية الأسرى خط أحمر".

في غضون ذلك، أفاد مراسل الجزيرة في قطاع غزة بوصول 9 من الأسرى المحررين ضمن هذه الدفعة إلى القطاع.

وتتضمن الدفعة الثالثة من اتفاق تبادل الأسرى 110 من الأسرى الفلسطينيين، بينهم محكومون بالمؤبد والأحكام العالية.

ومن بين المحررين في هذه الدفعة، زكريا الزبيدي القيادي في "شهداء الأقصى" والذي يعرف بأنه أحد أبطال "نفق الحرية" الذين تمكنوا من الهروب من سجن جلبوع الإسرائيلي قبل أن يعتقلهم الاحتلال مجددا.

في غضون ذلك، قالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال منعت عددا من عائلات الأسرى المحررين الذين تم إبعادهم من السفر للقاء أبنائهم.