نتنياهو يتوجه إلى الولايات المتحدة للقاء ترامب

يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث سيبحثان ملفي غزة والأسرى وملف إيران، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

أفادت "هيئة البث العام" الإسرائيلية، بأنّ رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يتوجه اليوم الأحد إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب "لبحث ملفي غزة والأسرى إلى جانب الملف الإيراني، وقضايا رئيسية أخرى".

وقال نتنياهو إنّ "إسرائيل ستواصل العمل لإعادة الأسرى وتحقيق جميع أهداف الحرب".

ومن جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، بأنّ "ترامب ملتزم بالإفراج عن جميع الأسرى المتبقين في غزة"، مشيرةً إلى أنّ اجتماعه المرتقب مع نتنياهو يؤكد دعمه المستمر لـ"إسرائيل".

وتأتي زيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة قبل قمة ستُعقد في قطر غداً الاثنين، بشأن إطار مفاوضات المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية و"إسرائيل".

ونقلت صحيفة هآرتس عن مصدر إسرائيلي مطاع أن مسألة العودة للحرب بعد انتهاء المرحلة الأولى من الصفقة لا يُتوقع أن تكون محور المحادثة بين نتنياهو وترامب على الإطلاق، وذلك، لأن ترامب أوضح أنه غير معني بمواصلة الحرب.

واضافت الصحيفة أن الرسالة الرئيسية التي تبعث بها إدارة ترامب إلى تل أبيب في هذه الفترة هي رغبته في الحفاظ على أقصى درجات الهدوء في جميع الجبهات، بما في ذلك استمرار وقف إطلاق النار في لبنان، والحفاظ على جبهة هادئة مع النظام الجديد في سوريا.

ووفقًا للمصدر نفسه، فإن صانعي القرار في "إسرائيل" يدركون أيضًا أن عودة سكان قطاع غزة إلى شماله وانسحاب قوات الجيش من معظم مناطقه سيجعلان من الصعب جدًا استئناف القتال.

وأضاف المصدر أن المحيطين بنتنياهو لا يستبعدون إمكانية إعلانه عن انتخابات قريبًا.