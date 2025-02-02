مشعل: خطى القائد الضيف توصلنا للتحرير

قال رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الخارج خالد مشعل، اليوم الأحد، إن خطى قائد هيئة أركان كتائب القسام الشهيد محمد الضيف "أبو خالد" ستوصل الشعب الفلسطيني للتحرير، مع جهود الجميع في الداخل والخارج.

وأضاف مشعل خلال مكالمة هاتفية أجراها مشعل مع عائلة "الضيف": "رأيت في خالد خطى أبيه شكلا ومضمونا، وشهيدنا القائد على درب قافلة الشهداء، عز الدين القسام، والشيخ المؤسس أحمد ياسين، والدكتور عبد العزيز الرنتيسي، والقائد إسماعيل هنية، والقائد يحيى السنوار، والشيخ صالح العاروري".

وقدّم مشعل العزاء والتهنية لعائلة الضيف باستشهاده، قائلًا: "نعزيكم ونهنئكم، وقلوبنا معكم أنتم والعائلة الكريمة، التي تنتسب لبطل عظيم الحبيب الشهيد القائد أبا خالد الضيف، موضع الفخر ليس فقط لنا، بل للأمة كلها، فعظم الله أجركم ورفع الله قدركم، وهنيئا لكم".

وختم بالقول: "رحم الله جميع شهداء أمتنا وشعبنا، وبارك الله فيكم، ونوصيكم أبناء القائد أبا خالد أن تمضوا على ذات الطريق، وتزيدوا طريقكم علما وثقافة وتدينا بإذن الله".

وأعلن الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام "أبو عبيدة" يوم الجمعة الماضي، استشهاد قائد أركان كتائب القسام وثلة من قادة القسام خلال معركة طوفان الأقصى.