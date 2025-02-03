الأمم المتحدة: 90% من مدارس غزة دمرت بشكل كامل أو جزئي

قالت فريدة شهيد، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في التعليم، إن أكثر من 90% من مدارس غزة دُمرت كلياً أو جزئياً وأصبحت غير صالحة للعمل. وأكدت أن تعافي النظام التعليمي في القطاع يعتمد بشكل أساسي على انتهاء الحرب والاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت شهيد أن الهجمات الإسرائيلية استمرت على المدارس حتى بعد أن تحولت إلى ملاجئ للمدنيين. واستخدمت مصطلح "إبادة المدارس" للإشارة إلى التدمير المتعمد لنظام التعليم في غزة. وأضافت أن هذا التدمير يشمل المدارس الحكومية ومدارس الأونروا، التي تحولت بعض منها إلى مراكز لإيواء النازحين بعد تدمير منازلهم.

كما أضافت المقررة الأممية أن الجامعات والمكتبات في غزة تعرضت للدمار أيضًا، حيث تم قصف 13 مكتبة وتدمير الأرشيف المركزي الذي يحتوي على 150 عامًا من تاريخ غزة. وأشارت إلى أن التعليم في غزة يتعرض لتدمير شامل لا يتعلق فقط باكتساب المهارات، بل يشمل أيضًا فقدان الهوية الجماعية والتواصل الاجتماعي.

وتابعت شهيد أن الأطفال والمعلمين في غزة تعرضوا لصدمة كبيرة خلال فترة الحرب، مشيرة إلى أن أكثر من 10 أطفال يفقدون أطرافهم يومياً، وأن عمليات البتر كانت تتم دون تخدير في كثير من الأحيان. كما أكدت أن أكثر من مليون طفل والمعلمين في حاجة ماسة إلى استشارات نفسية واجتماعية.

واقترحت شهيد إنشاء برامج منح دراسية واسعة النطاق للفلسطينيين في سن الدراسة، والاستفادة من الخبرات الفلسطينية في الشتات. وأضافت أن الفلسطينيين أظهروا قدرة هائلة على الصمود، متوقعة أن التعافي قد يستغرق جيلًا أو أكثر، ولكن ذلك يعتمد على السماح لهم بالعيش في سلام وإعادة بناء حياتهم.