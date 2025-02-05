الدفاع المدني: انتشال جثامين 19 شهيدًا من مقبرة عشوائية بغزة

انتشلت طواقم الدفاع المدني بغزة يوم الثلاثاء جثامين 19 شهيدًا من مقبرة عشوائية.

وقال الدفاع المدني بمحافظة غزة في تصريح مقتضب: "انتشلت طواقمنا في محافظة غزة جثامين 19 شهيدًا من مقبرة عشوائية بعد أن استهدفتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مستشفى الشفاء في شارع الثورة غرب مدينة غزة".

ولفت إلى أنه تم دفن هذه الجثامين في مقبرة الشيخ رضوان.

وبدعم أمريكي ارتكبت "إسرائيل" حرب إبادة جماعية في غزة، راح ضحيتها ما يزيد عن 46 ألف شهيد بالإضافة لمئات الآلاف من الجرحى، وما يزيد عن 9 آلاف مفقود تحت الأنقاض.