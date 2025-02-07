الأورومتوسطي: (إسرائيل) تفرض أوضاعًا معيشية مدمرة على سكان غزة

أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن الاحتلال يفرض أوضاعًا معيشية كارثية على الفلسطينيين في قطاع غزة، مما يهدد حياتهم ويقوض مقومات بقائهم الأساسية.

وفي تصريح صحفي لوكالة "صفا"، أوضح الأورومتوسطي أن (إسرائيل) لم تقتصر على القتل الواسع والدمار الكبير الذي شهده القطاع على مدى أكثر من 15 شهرًا، بل استمرت في تنفيذ سياسات تؤدي إلى موت المدنيين تدريجيًا من خلال قتل بطيء.

وأشار إلى أنه تم توثيق استشهاد 110 فلسطينيين منذ إعلان وقف إطلاق النار، بمعدل نحو 6 شهداء يوميًا، في حين أصيب 901 فلسطيني، بمتوسط 47 إصابة يوميًا. وأوضح أن 571 جثة تم انتشالها من تحت الأنقاض في غزة، رغم تأكيد وجود آلاف المفقودين الذين لا يمكن انتشالهم بسبب تأخير (إسرائيل) في إدخال المعدات اللازمة.

كما لفت إلى أن مئات المرضى والمصابين في غزة يواجهون خطر الموت بسبب حرمانهم من السفر لتلقي العلاج، حيث تم السماح فقط لعدد قليل منهم بمغادرة القطاع منذ وقف إطلاق النار. كما أن (إسرائيل) تواصل منع إعادة بناء المستشفيات المدمرة، وتحظر دخول المعدات الطبية الأساسية والأدوية، إلى جانب منع إدخال مواد البناء والمستلزمات الضرورية لإيواء اللاجئين الذين فقدوا منازلهم.

وأشار الأورومتوسطي إلى أن القيود الإسرائيلية تشمل أيضًا منع إعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي، ما يزيد من تعقيد الوضع الصحي والبيئي في القطاع. كما أن القيود المفروضة على دخول المواد الغذائية تهدد بحدوث مجاعة في غزة، لا سيما في ظل نفاد المخزون الغذائي.

وفي ختام تصريحاته، أكد المرصد أن السياسات الإسرائيلية تشكل جريمة إبادة جماعية وتستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا لإنقاذ الفلسطينيين من هذه السياسات القاتلة والتهجير القسري.



وكالة صفا