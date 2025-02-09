تسليم الأسرى بدير البلح.. إشارات التقطها الكتاب والمحللون 

شهدت مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، مراسم تسليم الدفعة الخامسة من أسرى الاحتلال، وسط تغطية إعلامية موسعة ورسائل متعددة حملتها المشاهد المصورة والتصريحات المرافقة للعملية. وأثارت هذه المراسم ردود فعل واسعة من قبل الكتاب والمحللين والصحفيين الذين تناولوا الحدث من زوايا مختلفة، بين الدلالات السياسية، والرسائل الإعلامية، والبعد الإنساني.

المحلل السياسي د. إياد القرا كتب عن الرسائل التي حملها المشهد، معتبرًا أن التطورات الميدانية ما زالت تفرض نفسها على الاحتلال، وأن المعادلة لم تُحسم بعد. وأشار إلى التدهور الصحي للأسرى المفرج عنهم، ما يعكس جزءًا من الأوضاع الصعبة التي تعيشها غزة في ظل الحرب.

كما لفت الانتباه إلى مشهد الأسير مبتور القدم، الذي اعتبره تجسيدًا لمعاناة الفلسطينيين تحت الاحتلال، ودليلًا على صمود المقاومة أمام العدوان.

تنظيم عالي المستوى ورسائل قوية

من جانبه، أشاد الصحفي يحيى اليعقوبي بالمستوى التنظيمي العالي للمراسم، معتبرًا أن غزة بمقاومتها وشعبها أبهرت العالم مجددًا، ونجحت في تقديم صورة تُذل الاحتلال أمام الجميع. كما سلط الضوء على تصريحات بعض الجنود المفرج عنهم، الذين أكدوا حسن معاملة المقاومة لهم، وحمايتهم من القصف الإسرائيلي، مما يعزز صورة المقاومة أمام الرأي العام.

وأشار اليعقوبي إلى أن كل عملية تسليم تحمل رسائل جديدة للداخل الفلسطيني وللاحتلال وللعالم، تعكس إرادة الشعب الفلسطيني الصلبة ورغبته في الحياة رغم كل الظروف. ووصف ما حدث بأنه مشهد لا تجرؤ دول كبيرة على فعله، وأن المقاومة نجحت في توجيه ضربة معنوية جديدة ل_(إسرائيل).

الصورة والرسالة.. عامل حاسم في المعركة

وصف الناشط رامي عبده عملية التسليم بأنها "أنجح عملية تسليم لأسرى الاحتلال من حيث الصورة والرسالة"، مؤكدًا على الأثر الإعلامي الكبير الذي نجحت المقاومة في تحقيقه من خلال المراسم وطريقة إخراج الحدث.

أما الصحفي أحمد الكومي، فقد ركز في تعليقه على البعد الإعلامي للصراع، مؤكدًا أن المقاومة الفلسطينية تدير معركة الصورة بذكاء، حيث أصبحت المشاهد التي تبثها جزءًا من الحرب النفسية التي تستهدف الاحتلال. واعتبر أن المقاومة استطاعت أن تفرض روايتها على الإعلام العالمي، وتحرم الاحتلال من القدرة على تزييف الحقائق.

وأشار الكومي إلى أن المقاومة تنجح في كل أسبوع من الصفقة في إرغام قيادة الاحتلال ومجتمعه، بمختلف أطيافه، على رؤية المشاهد التي تؤكد فشل الحرب الإسرائيلية. ورأى أن هذه الاستراتيجية تؤثر في السياسات والتصورات حول مستقبل الصراع، وتجعل المقاومة طرفًا فاعلًا في تحديد شكل اليوم التالي للحرب.

اختيار المواقع والرسائل الرمزية

الكاتب السياسي أحمد سمرة تناول دلالات اختيار المواقع التي تُجرى فيها مراسم الإفراج، مثل البيوت المهدمة، وعرض الأسلحة التي تم اغتنامها من الاحتلال، مؤكدًا أن هذه المشاهد تهدف إلى التأثير في وعي العدو، وترسيخ صورة الهزيمة لديه. ورغم تحذيرات البعض من أن هذه المشاهد قد تستثير المزيد من العنف، إلا أن المقاومة تراهن على استنزاف الاحتلال نفسيًا ودفعه نحو "اليأس المطلق"، كما حدث في تجارب سابقة أدت إلى انسحابات إسرائيلية من مناطق محتلة.

تُظهر تعليقات الصحفيين والمحللين على مراسم تسليم الأسرى أن المقاومة الفلسطينية نجحت في إدارة الحدث بفاعلية كبيرة، حيث لم يكن مجرد عملية تبادل، بل كان رسالة سياسية وإعلامية قوية وجهتها غزة للعالم. ومع استمرار هذه العمليات، يبقى السؤال مفتوحًا حول تأثيرها على مستقبل الصراع وإمكانية فرض واقع جديد على الاحتلال.