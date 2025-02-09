كتائب القسام تنصب كمينا لجيش الاحتلال بمخيم نور شمس

أكدت كتائب الشهيد عز الدين القسام في طولكرم، اليوم الأحد، أنها نصبت كمينا لجيش الاحتلال الإسرائيلي في حي المنشية بمخيم نور شمس شمال الضفة الغربية.

وأشارت كتائب القسام إلى أنها بالاشتراك مع سرايا القدس وشباب الثأر والتحرير، أوقعوا قوة راجلة من جيش الاحتلال بكمين في حي المنشية بمخيم نور شمس، وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف بعد عصر اليوم.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال في مخيم نور شمس بطوكرم، وتصدى مقاومون لاقتحام الاحتلال بالرصاص والعبوات الناسفة في عدة محاور داخل المخيم.

وأعلنت فصائل المقاومة عن إحباطها تسلل قوة مشاة راجلة خلال محاولتها التمركز داخل منزل في محور المنشية بمخيم نور شمس، وإيقاع القوة بحقل من النيران.

وصعّدت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية في مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، بعد اقتحامه فجر اليوم، تزامنًا مع العدوان المتواصل على المدينة ومخيمها.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى المخيم، وفرضت عليه حصارًا مشددًا من جميع جهاته ومداخله، ونشرت جنود المشاة الذين نفذوا عمليات دهم وتفتيش واسعة لمنازل المواطنين داخله وفي محيطه، وطردت سكانها وحولتها إلى ثكنات عسكرية، وتحديدًا في حارات جبل النصر، والصالحين، والمنشية.

واستُشهدت صباح اليوم المواطنة سندس جمال محمد شلبي (23 عامًا) وجنينها، إذ كانت حاملًا في شهرها الثامن، فيما أصيب زوجها بجروح حرجة في الرأس.

كما استُشهدت المواطنة رهف فؤاد عبد الله الأشقر (21 عامًا)، وأصيب والدها بعيار ناري في الفخذ أثناء وجودهما في المنزل.