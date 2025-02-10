خريشة للرسالة: تدمير (إسرائيلي) ممنهج لشمال الضفة

قال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، حسن خريشة، إن الاحتلال يستنسخ تجربة غزة في تدمير مخيمات شمال الضفة المحتلة، وتهجير أهلها؛ في محاولة لبداية السيطرة على المنطقة واحتلالها مجددا.

وأكدّ خريشة في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، أن استمرار سياسة الاحتلال الإسرائيلي في تدمير وتجريف المنازل وتحويلها إلى ثكنات عسكرية، يأتي في إطار خطة ممنهجة لفرض واقع جديد على الأرض.

وأوضح خريشة أن هذه الإجراءات تشكل استنساخًا لتجربة سابقة تم خلالها تدمير المخيمات وإعادة احتلالها، خاصة في شمال الضفة الغربية، بما يتوافق مع رؤية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف خريشة: "ما يحدث هو جزء من مخطط لضم أجزاء جديدة من أراضي الضفة الغربية، وهو امتداد لنفس النهج الذي اتبعته إسرائيل في السابق.

واعتبر هذه الإجراءات "ليست سوى محاولة لتعويض فشل نتنياهو في تحقيق أهدافه السياسية والعسكرية، وإيصال رسالة مفادها أن إسرائيل هي صاحبة اليد العليا".

وفي السياق؛ رأى أنّ تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد غزة؛ استهداف خطير للجغرافيا الفلسطينية بأسرها؛ وللوجود الفلسطيني بأكمله.

وأكدّ أنّ ترامب يشن هذه التصريحات في سياق حرب نفسية تشنها على الشعب الفلسطيني، بهدف تخويفه وإجباره على القبول بواقع جديد.

كما لفت إلى أن هذه السياسات تستهدف أيضًا التأثير على دول الإقليم، عبر إرسال رسائل ترهيبية تهدف إلى تغيير مواقفها تجاه القضية الفلسطينية.

واختتم خريشة بالقول: "كل الأراضي الفلسطينية، بدءًا من غزة، هي أراضٍ محتلة، وما يحدث هو محاولة لطمس الحقوق الفلسطينية وفرض أمر واقع جديد؛ لكننا نؤكد أن الشعب الفلسطيني لن يرضخ لهذه السياسات، وسيواصل نضاله من أجل استعادة حقوقه المشروعة".