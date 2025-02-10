حماس: كمائن المقاومة بالضفة رسائل تحدٍّ وصمود

قال القيادي في حركة حماس عبد الرحمن شديد، اليوم الإثنين، إن استمرار عمليات المقاومة الفلسطينية في طولكرم وجنين شمال الضفة الغربية، رغم العدوان الواسع من قوات الاحتلال، يحمل رسائل تحدٍّ وصمود من الشعب الفلسطيني.

وأضاف شديد في تصريح تلقته "الرسالة نت"، أن نجاح المقاومة في جنين بتنفيذ عمليات إطلاق نار وتفجير عبوات ناسفة بعد ثلاثة أسابيع من العدوان على المدينة ومخيمها، "مدعاة للفخر بشعبنا الفلسطيني وشبابه المقاوم، الذي يرفض الخنوع والخضوع للمحتل".

كما أشاد القيادي بحركة حماس، بالعمليات النوعية والكمائن التي تنفذها المقاومة وكتائب القسام في مخيم نور شمس بطولكرم، والتي كان آخرها كمين القسامي الشهيد إياس عدلي الأخرس، الذي ارتقى عقب خوضه اشتباكًا من مسافة صفر مع جنود الاحتلال داخل المخيم.

وأوضح القيادي شديد أن ما فشل الاحتلال في تحقيقه من تهجير وتركيع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة تحت آلاف الأطنان من الصواريخ والقذائف، سيفشل أيضًا أمام إصرار أهل الضفة وتشبثهم بأرضهم وحقهم في مقاومة المحتل والدفاع عن أنفسهم.

ونبّه شديد إلى أن ما تحمله مخططات الاحتلال والعقلية العنصرية والنازية التي يفكر بها قادة المؤسسة الإسرائيلية يستدعي من جميع الفلسطينيين العمل سويًا لمواجهة التحديات ووضع حدٍّ للهجمة المسعورة على الفلسطينيين أرضًا وشعبًا.