580 حالة اعتقال لدى الاحتلال في يناير الماضي

رصدت مؤسسات الأسرى الحقوقية، اعتقال قوات الاحتلال لقرابة الـ 580 مواطنًا فلسطينيًا خلال شهر كانون ثاني/ يناير الماضي. منوهة إلى أن أعلى الاعتقالات كانت في محافظة ومخيم جنين شمالي الضفة الغربية.

وأفادت مؤسسات الأسرى في بيان لها تلقته "الرسالة نت" اليوم الإثنين، بأن عدد حالات الاعتقال بين الأطفال بلغت 60 حالة، بينما اعتقل الاحتلال 17 سيدة.

ولفتت النظر إلى تصاعد عمليات التحقيق الميداني بحق المواطنين الفلسطينيين بالضفة الغربية. مبينة أنها طالت المئات من المواطنين.

واستشهد خلال كانون ثاني الماضي، أربعة معتقلين؛ اثنان منهم اُستشهدا قبل عدة شهور وهما من غزة، إلا أنّ الاحتلال أعطى رداً على استشهادهما خلال يناير 2025.

وبيّنت المؤسسات الحقوقية: "حتى تاريخ وقف إطلاق النار في تاريخ 19 كانون ثاني/ يناير 2025، بلغ عدد حالات الاعتقال خلال حرب الإبادة بالضفة 14 ألفًا و500، بما لا يشمل عدد حالات الاعتقال من غزة والتي تقدر بالآلاف".

وبلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف النساء خلال حرب الإبادة، وحتى تاريخ وقف إطلاق النار، ما لا يقل عن 455 حالة، ولا يشمل المعطى أعداد النّساء اللواتي اعتقلن من غزة، ويقدر عددهن بالعشرات، وبين صفوف الأطفال في الضفة بلغت الاعتقالات نحو 1115 حتى تاريخ وقف إطلاق النار.