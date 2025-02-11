أونروا: الاحتلال شرد 40 ألف لاجئ من مخيمات شمال الضفة

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الثلاثاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي شردت 40 ألف لاجئ من مخيمات اللاجئين في شمال الضفة الغربية، مؤكدة أن التهجير القسري للتجمعات الفلسطينية يتصاعد بوتيرة مثيرة للقلق.

وأوضحت "أونروا" في بيان لها، أن آلاف العائلات الفلسطينية هُجِّرت قسرا منذ أن بدأت قوات الاحتلال تنفيذ عمليات واسعة النطاق في الضفة الغربية في منتصف عام 2023، وأن العمليات المتكررة والمدمرة جعلت مخيمات اللاجئين الشمالية غير صالحة للسكن؛ ما أدى إلى حصار السكان في نزوح دوري.

وبينت "أونروا" أن أكثر من 60% من النزوح في عام 2024، كان نتيجة لاقتحامات الاحتلال.

وأشارت "أونروا" إلى أن عمليات التهجير الأخيرة بدأت في مخيم جنين واستمرت نحو 3 أسابيع، وهي حاليا الأطول في الضفة الغربية منذ الانتفاضة الثانية، وقد امتدت إلى مخيمات طولكرم، ونور شمس، والفارعة.

وأكدت أن النزوح القسري في الضفة هو نتيجة لبيئة خطيرة وقسرية على نحو متزايد، إذ أصبح استخدام الضربات الجوية والجرافات المدرعة والتفجيرات المتحكم فيها والأسلحة المتقدمة من الاحتلال، أمرا شائعا وهو امتداد للحرب في غزة، حيث نفذت ما لا يقل عن 38 غارة جوية منذ بداية العام الجاري 2025 فقط.

وطالبت "أونروا" بضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية في جميع الأوقات، وقالت إن العقاب الجماعي غير مقبول على الإطلاق، موضحة أن مخيم جنين أصبح اليوم خاليا من السكان، ما يستحضر ذكريات الانتفاضة الثانية، وهذا المشهد من المتوقع أن يتكرر في مخيمات أخرى.

ولفتت الأونروا إلى أن هذا الوضع يُعرّض حياة اللاجئين وموظفيها الذين يخدمونهم لخطر جسيم.

وأكدت أن الأمم المتحدة وشركاءها يواصلون دعم الفلسطينيين المتضررين من العدوان المستمر في جنين، والذي يؤدي إلى مزيد من النزوح، إذ قدم برنامج الأغذية العالمي وشركاؤه مساعدات نقدية لنحو 1200 أسرة.