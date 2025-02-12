الاحتلال ينسحب من مخيم الفارعة بطوباس بعد 11 يومًا من العدوان المستمر

قالت اللجنة الشعبية لخدمات مخيّم الفارعة في طوباس، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحب بشكل كامل من مخيّم الفارعة، وذلك بعد 11 يومًا من العدوان والحصار.

وأضافت اللجنة في تصريحات صحفية، يوم الأربعاء، أن الاحتلال خلف دمارًا كبيرًا في المخيّم، وتجريف للبنية التحتية، وتفجير للمنازل حيث أن هناك منازل لا تصلح للسكن، متابعًا: "المخيّم أصبح تقريبًا بلا شوارع بعد تجريفها".

وأشارت اللجنة إلى أن المواطنين الذين أُجبروا على النزوح بدأوا بالعودة إلى المخيّم منذ مساء أمس.

يشار إلى أن المخيم عانى على مدار الأيام الماضية وضعا إنسانيا صعبا، بعد أن حاصر الاحتلال المخيم وأغلق مداخله الرئيسية والفرعية كافة، ما جعل مئات العائلات دون ماء ولا مواد تموينية، فضلا عن نقص الأدوية خاصة أصحاب الأمراض المزمنة.