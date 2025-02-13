لجان المقاومة: مخطط ترامب سيسقط كما فشلت مخططات الاحتلال بغزة

قال محمد البريم (أبو مجاهد)، مسؤول الإعلام في لجان المقاومة في فلسطين: "إن المخطط الذي يسعى لاقتلاع شعبنا من أرضه يستهدف الفلسطينيين في غزة والضفة والقدس، ويهدف إلى جعله واقعًا عمليًا لتصفية القضية الفلسطينية بشكل كامل."

وأضاف البريم، في تصريح لـ"الرسالة": "مخططات ترامب والإدارة الأمريكية والاحتلال ستسقط، كما سقطت وفشلت مخططات الاحتلال خلال الحرب، التي راح ضحيتها آلاف الفلسطينيين."

وتابع: "لن يستطيع ترامب ولا الاحتلال تصفية القضية الفلسطينية أو اقتلاع شعبنا من أرضه."

وأوضح البريم أن المطلوب من الفلسطينيين أن يكونوا موحدين، وأن يتم إنهاء كافة الخلافات السياسية من أجل مواجهة مخطط ترامب الخطير، الهادف إلى تصفية القضية الفلسطينية، قائلًا: "الآن هو الوقت المناسب لأن نتوحد ونجتمع على كلمة سياسية وميدانية واحدة لإسقاط مخطط ترامب."

ودعا مسؤول الإعلام في لجان المقاومة في فلسطين الدول العربية إلى مواجهة مخطط ترامب والاحتلال الهادف إلى تهجير الفلسطينيين من غزة والضفة، مؤكدًا أن المطلوب من الدول العربية اتخاذ قرار موحد لصد هذا المخطط.