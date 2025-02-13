118 شهيدًا و822 مصابًا في قطاع غزة منذ بدء سريان وقف إطلاق النار

أعلنت مصادر فلسطينية طبية رسمية أن عدد الشهداء جراء اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة ارتفع إلى 118 شهيدًا منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 19 يناير الماضي.

وفي تصريح له، أفاد مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، منير البرش، بأن 92 شهيدًا جددًا ارتقوا نتيجة استهداف قوات الاحتلال المباشر. كما أصيب 822 مواطنًا بجروح متفاوتة جراء الخروقات المستمرة للهدنة من قبل الاحتلال.

وأكد البرش أن هناك شهيدين آخرين ارتقوا نتيجة مخلفات العدوان الإسرائيلي، إلى جانب 24 شهيدًا آخرين توفوا متأثرين بجراحهم، ليصل إجمالي عدد الشهداء إلى 118 منذ سريان الهدنة.

وأضاف البرش أن الطواقم الصحية تمكنت من انتشال جثامين 641 شهيدًا، منهم حوالي 197 شهيدًا لا يزالون مجهولي الهوية.