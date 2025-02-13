حماس: ملتزمون بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وفق الجدول الزمني المحدد

أكدت حركة حماس على التزامها بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وذلك في أعقاب سلسلة من الخروقات الإسرائيلية المتتالية. جاء ذلك خلال مباحثات أجراها وفد الحركة برئاسة د. خليل الحية مع الإخوة الوسطاء، حيث عقد الوفد اجتماعات في القاهرة مع اللواء حسن رشاد، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، وأجرى اتصالات هاتفية مع معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري.

وتطرقت المباحثات إلى ضرورة تنفيذ الاتفاق بشكل كامل، بما في ذلك تأمين إيواء المواطنين في قطاع غزة من خلال إدخال الخيام والبيوت الجاهزة والمعدات الثقيلة والمستلزمات الطبية والوقود، بالإضافة إلى ضمان استمرار تدفق الإغاثة الإنسانية.

وأكد الوسطاء من مصر وقطر أنهم يتابعون بشكل جاد إزالة العقبات التي تعترض تنفيذ الاتفاق، وأعربوا عن استعدادهم لتسهيل كل الإجراءات اللازمة. حركة حماس بدورها جددت موقفها الثابت بتطبيق الاتفاق كما تم التوقيع عليه، بما في ذلك جدول تبادل الأسرى المحدد.