اليونيسيف تندد بتصاعد عنف الاحتلال ضد أطفال الضفة

ندّدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) -أمس الأربعاء- بتصاعد العنف ضد الأطفال خلال الأشهر الأخيرة في الضفة الغربية المحتلة حيث تنفّذ إسرائيل حملة عسكرية واسعة النطاق، ودعت إلى "الوقف الفوري للأعمال المسلّحة".

وقال المدير الإقليمي لليونيسيف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إدوارد بيغبيدير إن 13 طفلا فلسطينيا قتلوا في الضفة منذ مطلع العام، بينهم 7 أطفال قتلوا بعد إطلاق الاحتلال الإسرائيلي الحملة الواسعة النطاق شمال الضفة في 19 يناير/كانون الثاني.

وأشار بيغبيدير -في بيان- إلى مقتل طفل يبلغ عامين ونصف العام أصيبت والدته الحامل أيضا في إطلاق النار، وفق اليونيسيف.

وأضاف أنّ منظمته تدين "جميع أعمال العنف ضد الأطفال" وتدعو إلى "الوقف الفوري للأعمال المسلحة في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة".

وشدّد المسؤول الأممي على "ضرورة حماية جميع المدنيين، بمن فيهم الأطفال دون استثناء".

ولفت البيان إلى "تسبّب الاستخدام المتزايد للأسلحة المتفجرة والغارات الجوية والهدم بمحافظات جنين وطولكرم وطوباس -بما في ذلك مخيمات اللاجئين وغيرها من المناطق المكتظة بالسكان- في أضرار جسيمة للبنية التحتية الأساسية، مما أدى إلى انقطاع إمدادات المياه والكهرباء".

ووفق اليونيسيف، استشهد 195 طفلا فلسطينيا في الضفة الغربية، بما في ذلك شرقي القدس، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأشار بيغبيدير إلى "زيادة بنسبة 200% في عدد الأطفال الفلسطينيين الذين قُتلوا في المنطقة خلال الأشهر الـ16 الماضية مقارنة بالأشهر الـ16 التي سبقتها".

وقال المحامي خالد قزمار مدير عام الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال إن الحركة وثقت منذ بداية العام الجاري إصابة 19 طفلا برصاص الاحتلال وشظايا صواريخ.

وأشار قزمار -في تصريح للجزيرة نت- إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت نحو 300 طفل حتى نهاية العام الماضي، منهم 112 معتقلون إداريا، وأكد أن بداية العام الحالي شهدت الإفراج عن عدد من هؤلاء ضمن مراحل صفقة التبادل، كما تم اعتقال آخرين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسّع الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، مما أسفر عن استشهاد 911 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال 14 ألفا و500 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.