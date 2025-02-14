16 إصابة في هجوم للمستوطنين على برية المنية شرق بيت لحم

أصيب 16 مواطنًا، يوم الجمعة، في هجوم شنّه مستوطنون على منطقة برية المنية شرق بيت لحم. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه تعاملت مع الإصابات التي نتجت عن الاعتداء، حيث تم نقل 6 حالات للمستشفى نتيجة الكسور والجروح، بينما تم علاج 6 إصابات أخرى ميدانيًا. كما أصيب 4 مواطنين بالاختناق بسبب استنشاق الغاز المسيل للدموع، وتمت معالجتهم في المكان.

وفي تصريح صحفي، أفاد رئيس مجلس قروي المنية، زايد كوازبة، أن مجموعة من المستوطنين هاجمت المواطنين في مناطق الحجاز وواد الأبيض وفاتح صدره بالعصي، وأعقاب البنادق، وقنابل الغاز السام. وأسفر الهجوم عن إصابة 15 شخصًا من عائلة الشلالدة بالاختناق والكسور والجروح، وتم نقل 5 منهم إلى المستشفى.

كما أشار كوازبة إلى أن المستوطنين قاموا بحرق مركبتين، وتحطيم عدة مركبات أخرى، فضلاً عن تدمير محتويات الخيم والبركسات في المنطقة.