استشهاد شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات في نابلس

استشهد مساء اليوم الجمعة، شاب متأثرا بإصابته الحرجة برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات في مخيم عسكر شرق نابلس.

وقالت وزارة الصحة إن الشاب عادل أحمد عادل بشكار (١٩ عاماً) ارتقى إثر إصابته برصاص الاحتلال في مخيم عسكر.

ونقل الشاب بشكار في وضع صعب إلى المستشفى مصابا بجروح حرجة حيث جرت محاولات لانعاش قلبه ورئتيه قبل الإعلان عن استشهاده لاحقا.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس من حاجز المربعة، حيث اندلعت مواجهات مع الشبان الفلسطينيين في محيط تلة عسكر.

وتمكنت المقاومة الفلسطينية من استهداف القوة المقتحمة بعبوة خلال انسحابها من منطقة الصيرفي وسط نابلس.

وشهدت مدينة نابلس اليوم اعتداء جنود الإحتلال على الأطفال والنساء خلال حفل زفاف في بلدة حوارة جنوب نابلس.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة أوصرين جنوب شرق نابلس، وأطلقت قنابل الغاز والصوت تجاه المواطنين.