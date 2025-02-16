حركة حماس تدين استهداف الاحتلال ثلاثة من عناصر الشرطة في رفح

أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس في بيان لها اليوم القصف الإسرائيلي الذي استهدف ثلاثة من عناصر الشرطة الفلسطينية في شرق مدينة رفح، مما أسفر عن استشهادهم أثناء تأمينهم لدخول المساعدات الإنسانية. واعتبرت الحركة هذا الهجوم انتهاكًا خطيرًا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه برعاية الوسطاء.

وأشارت حماس إلى أن هذا الهجوم يأتي في سياق الخروقات المتكررة من الاحتلال، لاسيما بعد رفضه السماح بدخول الكرفانات والمعدات الثقيلة التي كانت قد تم الاتفاق عليها، بالإضافة إلى تعنته في بدء مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق.

وحملت حركة حماس الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الجريمة، ودعت الوسطاء والمجتمع الدولي للضغط على الاحتلال للوفاء بالتزاماته وتنفيذ جميع بنود الاتفاق بشكل فوري.