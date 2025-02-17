اعتقالات باقتحامات جديدة لقوات الاحتلال بالضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات وصادرت مركبات مواطنين خلال اقتحامات نفذتها في الساعات الماضية بمدن ومناطق في الضفة الغربية.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال صادرت مركبة خلال اقتحام البلدة القديمة في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، كما اقتحمت محيط مخيم العين وأعاقت تنقل المواطنين عبر حاجز بيت فوريك شرق نابلس.

وجاء ذلك بعد يوم من اقتحام واسع للمنطقة أسفر عن إصابة 14 شخصا بجروح متفاوتة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي وفقا للهلال الأحمر الفلسطيني، بينهم أطفال وطلبة مدارس ومسنون، كما أصيب العشرات بحالات اختناق بالغاز جراء اقتحام البلدة القديمة أمس.

من جانب آخر، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في مخيم العروب بالخليل جنوب الضفة الغربية، كما صادرت عددا من مركبات الفلسطينيين خلال اقتحامها لبلدة صوريف شمالي الخليل.

وفي جنين تواصل قوات الاحتلال تدمير البنى التحتية في المدينة ومخيمها خلال العملية العسكرية المستمرة لليوم الـ28 على التوالي.

واعتقلت قوات الاحتلال أمس عددا من الفلسطينيين واحتجزت آخرين وأخضعتهم للتحقيق الميداني والتفتيش عند دوار الشهيد يحيى عياش وسط مدينة جنين.

ووفقا للجنة الإعلامية في مخيم جنين، أسفر العدوان الإسرائيلي المستمر عن استشهاد 25 مواطنا، وتهجير أكثر من 20 ألفا واعتقال أكثر من 150 فلسطينيا وإخضاع العشرات للتحقيق الميداني.

كما دمر الاحتلال أكثر من 470 منشأة ومنزلا بشكل كلي أو جزئي، مما أدى إلى تعطيل الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء ونقص حاد في المواد التموينية. وتحرِم قوات الاحتلال أكثر من ثلث سكان مدينة جنين من المياه وتمنع وصول المياه إلى 4 مستشفيات رئيسية في المدينة.

رام الله وطولكرم

من جانب آخر، اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الشبان في قرى أبو شخيدم والمزرعة الغربية وكوبر شمال غرب رام الله. وشملت اقتحامات قوات الاحتلال بلدة حبلة جنوب قلقيلية شمالي الضفة الغربية.

في غضون ذلك يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليته العسكرية في مدينة طولكرم ومخيميها لليوم الـ23 على التوالي.

وتواصل قوات الاحتلال حصارها لمخيم نور شمس لليوم الثامن على التوالي مع استمرار هدم المنازل، حيث هدم الاحتلال منزل الشهيد محمد جابر أبو شجاع قائد كتيبة طولكرم.