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إعلام عبري: إدارة السجون ستفرج عن 628 أسيرًا مقابل جثامين المحتجزين

إدارة السجون ستفرج عن 628 فلسطينيًا بينهم معتقلون قاصرون مقابل جثامين المحتجزين
إدارة السجون ستفرج عن 628 فلسطينيًا بينهم معتقلون قاصرون مقابل جثامين المحتجزين

الرسالة نت

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال اليوم، أنه من المقرر أن تُفرج إدارة السجون الإسرائيلية  يوم السبت المقبل عن نحو 628 فلسطينيًا، بينهم 25 معتقلًا قاصرًا، وذلك في مقابل تسليم جثامين المحتجزين الأربعة لدى الاحتلال.

وأشار البيان إلى أن من بين المعتقلين الذين سيُفرج عنهم، 50 من ذوي المؤبدات و47 من محرري صفقة شاليط، بالإضافة إلى 445 من معتقلي قطاع غزة. وأوضح البيان أن هذه الخطوة تأتي في إطار اتفاق بين الطرفين، في وقت يُتوقع أن يساهم الإفراج عن هؤلاء المعتقلين في تهدئة الأوضاع المتوترة في الأراضي الفلسطينية.

يُذكر أن هذه العملية تأتي ضمن سلسلة من التبادلات التي جرت في إطار مفاوضات مستمرة بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية .

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#احتلال #طوفان_الأحرار #حرية

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