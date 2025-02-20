طالبت مئات المنظمة الحقوقية غير الحكومية في العالم، بوقف جميع إمدادات الأسلحة وقطع الغيار العسكرية إلى "إسرائيل".

وأصدرت 232 منظمة تنشط في البلدان المشاركة في برنامج تصنيع طائرات "إف 35" الأميركية، بيانا مشتركا أشارت فيه إلى الآثار المدمرة للهجمات الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مؤكدة انتهاك "إسرائيل" للقانون الدولي وحقوق الإنسان في قطاع غزة والضفة الغربية.

ودعت المنظمات في بيانها إلى الوقف الفوري لجميع مبيعات الأسلحة وقطع الغيار العسكرية لإسرائيل، بما في ذلك المتعلقة مقاتلات "إف 35".

وأوضحت أن "إسرائيل" باستخدامها طائرات "إف 35"، تسببت في خسائر بالأرواح في غزة والضفة الغربية.

وأكدت المنظمات أن الدول الموقعة على معاهدة تجارة الأسلحة، لا ينبغي لها أن تقوم بشكل مباشر أو غير مباشر، بتوريد مواد عسكرية قد تستخدم في انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان.

ولفتت إلى أن تلك الدول صادقت على اتفاقية الإبادة الجماعية، وتعهدت بـمنع ومعاقبة الإبادة الجماعية في إطار الاتفاقية المذكورة.

وبينت أن الدول المشمولة ببرنامج تصنيع "إف 35"، لم تتمكن من تطبيق قواعد توريد الأسلحة بشكل فعال، إما لأنها لم ترغب في تطبيقها، أو أنها فضلت تطبيقها "بشكل انتقائي".

يذكر أن الدول المشاركة في برنامج تصنيع طائرة "إف 35" هي: أستراليا، وكندا، والدنمارك، وإيطاليا، وهولندا، والنرويج، والولايات المتحدة، وبريطانيا.