البطش للرسالة: مخططات ترامب إعلان حرب على شعبنا 

قال خالد البطش، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي: إن"تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تهجير الفلسطينيين من أرضهم تعد بمثابة إعلان حرب، تستهدف اقتلاع أهلنا من القطاع".

ودعا البطش في تصريح خاص بـ"الرسالة" القمة العربية المقبلة إلى اتخاذ خطوات عملية لمواجهة مخططات التهجير الإجرامية، مطالبًا الأشقاء العرب والدول العربية والإسلامية بالتصدي لهذه المخططات، ودعم صمود الشعب الفلسطيني.

كما طالب السلطة الفلسطينية بضرورة ترتيب البيت الداخلي وقطع الطريق على الاحتلال، الذي يسعى إلى توسيع عدوانه على قطاع غزة والضفة المحتلة، مؤكدًا على ضرورة التعبير عن موقف فلسطيني موحد، يرفض مخططات التهجير ويتمسك بالوحدة الوطنية.

وجدد البطش تأكيده على أن الوحدة الوطنية ورص الصف الفلسطيني يمثلان السبيل الوحيد لمواجهة مخطط ترامب الرامي إلى تصفية القضية الفلسطينية، مشددًا على أهمية تكاتف الجهود الفلسطينية لمواجهة التحديات والمخاطر التي تهدد حقوق الشعب الفلسطيني.