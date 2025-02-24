وفد حماس في بيروت: المقاومة ماضية رغم التضحيات

شارك وفد من قيادة حركة حماس برئاسة القيادي في الحركة أسامة حمدان في تشييع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وخليفته السيد صفي الدين.

وضم الوفد كلا من طاهر النونو مستشار رئيس الحركة، وأ. علي بركة عضو مكتب العلاقات الوطنية، ود. أحمد عبد الهادي ممثل الحركة في لبنان، إلى جانب عدد من قادة الحركة في الساحة اللبنانية.

ونقل وفد قيادة الحركة خالص التعازي لقيادة حزب الله والشعب اللبناني الشقيق، مؤكدا أن الشهيد القائد حسن نصر الله قضى على درب القدس مع الشهداء القادة إسماعيل هنية ويحيى السنوار وصالح العاروري ومحمد ضيف، وأن هذه الدماء لن تذهب هدرا وستبقى منارة للسائرين على ذات الدرب.

وشدد الوفد على أن مشروع المقاومة اليوم أقوى وأمتنّ رغم التضحيات الكبيرة والهائلة، وأن إرادة الجماهير التي شاركت في التشييع هي خير دليل على ذلك.

وقد غادر الوفد بيروت فجر اليوم بعد أداء العزاء وواجب المشاركة في مراسم الجنازة.

