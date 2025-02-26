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مكتب إعلام الأسرى: تفاصيل الدفعة السابعة من صفقة طوفان الأحرار

مكتب إعلام الأسرى: تفاصيل الدفعة السابعة من صفقة طوفان الأحرار
مكتب إعلام الأسرى: تفاصيل الدفعة السابعة من صفقة طوفان الأحرار

الرسالة نت

أعلن مكتب إعلام الأسرى عن توزيع الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم في الدفعة السابعة للمرحلة الأولى من صفقة "طوفان الأحرار"، والبالغ عددهم 620 أسيرًا.

وتم توزيع 151 أسيرًا من بين هؤلاء على النحو التالي:

  • 43 أسيرًا سيفرج عنهم إلى الضفة الغربية والقدس.
  • 97 أسيرًا سيخضعون للإبعاد إلى خارج الوطن.
  • 11 أسيرًا من قطاع غزة قبل السابع من أكتوبر.

كما تم الإعلان عن 445 أسيرًا من معتقلي غزة بعد السابع من أكتوبر، إضافة إلى 24 أسيرة وأسيرًا من الأطفال.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى بأنه سيتم الإعلان عن تفاصيل الدفعة الثانية من الأطفال والنساء من أسرى غزة بعد السابع من أكتوبر في وقت لاحق.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/301077

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#أسرى #طوفان_الأحرار #إعلام #الدفعة_السابعة

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