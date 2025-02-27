أكد أحمد القدرة، مدير مكتب إعلام الأسرى، أن "تحرير هذه الكوكبة من الأسرى هو شاهد على معركة الإرادة التي خاضها شعبنا الفلسطيني. إن هذا النصر لم يكن ليتحقق إلا بتضحيات شعبنا، وخاصة في غزة، التي قدمت أبناءها شهداء وصبرت رغم الألم، لتكون اليوم صانعة الحرية، كما كانت دائمًا عنوان الصمود والمقاومة".

وأضاف القدرة: "إن تحرير الأسرى هو نتيجة لالتزام المقاومة ووفائها بالوعود، خاصة بالنسبة لأسرى وفاء الأحرار الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم، وعددهم 41 أسيرًا، واليوم تفي المقاومة بوعدها وتعيدهم إلى الحرية".

وأضاف القدرة: "نحن اليوم نهنئ أسرانا المحررين الذين نالوا حريتهم بعد سنوات طويلة من الأسر والمعاناة، ونخص بالذكر أبطال المؤبدات والأحكام العالية الذين حُكم عليهم بالسجن حتى يفنى العمر. هذه اللحظة هي رمز من رموز الصمود والتضحية، وستظل ذكرى تكتبها أجيال الحرية والمقاومة".

ودعا القدرة جماهير الشعب الفلسطيني إلى "استقبال الأسرى استقبال الأبطال، ليكون هذا اليوم مشهدًا يؤكد أن الأسرى هم رموز نضال وصمود، وليسوا مجرد أرقام"، مشددًا على أن "درب النضال سيظل مفتوحًا حتى ينال آخر أسير حريته".

وفي تفاصيل صفقة "طوفان الأحرار"، تم تحرير 642 أسيرًا فلسطينيًا، منهم 151 أسيرًا من أصحاب المؤبدات والأحكام العالية. وتوزع الأسرى المحررون على عدة مناطق، حيث سيتم الإفراج عن 43 أسيرًا إلى الضفة الغربية والقدس، بينما سيتم إبعاد 97 أسيرًا إلى خارج الأراضي الفلسطينية. كما شملت الصفقة أيضًا 11 أسيرًا من غزة اعتُقلوا قبل السابع من أكتوبر، و445 أسيرًا من معتقلي غزة بعد السابع من أكتوبر، بالإضافة إلى 46 أسيرة وأسير طفل.