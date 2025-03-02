75 ألف مصلٍّ يؤدون صلاة العشاء والتراويح في الأقصى

أدّى أكثر من 75 ألف مصلٍ، اليوم الأحد، صلاتي العشاء والتراويح في باحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، في اليوم الثاني من شهر رمضان الفضيل.

وقدّرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن "نحو 75 ألف مصل أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى؛ غالبيتهم من أبناء المدينة المقدسة أو من داخل أراضي عام 1948".

ونبهت إلى أن شرطة الاحتلال فرضت العديد من الإجراءات العسكرية المشددة على الوصول إلى الأقصى؛ "حرمت آلاف المواطنين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى".

وقالت مصادر مقدسية، إن أكثر من 75 ألف مصلٍّ أدوا صلاة العشاء والتراويح في اليوم الثاني من رمضان في رحاب المسجد الأقصى، على الرغم من التشديدات العسكرية الإسرائيلية.

ونوهت المصادر إلى أن شرطة الاحتلال وضعت العديد من الحواجز العسكرية وحاولت منع وصول المصلين إلى المسجد الأقصى، تزامنًا مع اقتحام عددًا من عناصر شرطة الاحتلال لباحات الأقصى.

وأوضحت: "قوات الاحتلال أوقفت الشبّان على أبواب الأقصى، وشرعت بفحص هوياتهم وسلّمتهم استدعاءات لمركز شرطة القشلة في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة".

ولفتت النظر إلى اعتقال قوات الاحتلال للشاب المقدسي محمد البكري من باب حطة بالقدس المحتلة. مبينة: "سلطات الاحتلال نصبت حاجزًا للمخالفات وأوقفت الشبّان وقامت بتفتيشهم عند مدخل حي وادي حلوة في بلدة سلوان بالقدس".

واعتقلت قوات الاحتلال المصور الصحفي محمد عدلي أبو سنينة من باب حطة؛ أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، وسلمته قرار إبعاد عن الأقصى؛ قبل أن تُفرج عنه.