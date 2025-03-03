في خرق (إسرائيلي) جديد.. استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال في رفح

استشهد مواطنان فلسطينيان، صباح يوم الإثنين، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بإطلاق آليات الاحتلال النار بشكل كثيف، وسط مدينة رفح، ما أدى لاستشهاد فلسطينيين.

وكما أشارت إلى إطلاق نار مكثف من الآليات الإسرائيلية في منطقة "السناطي" شرقي بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس جنوبي القطاع.

وأوضحت أن طائرة مروحية إسرائيلية أطلقت النار بعرض بحر خان يونس وشمالها. كما أطلقت آليات الاحتلال الرصاص بشكل مكثف شرقي جباليا شمالي القطاع.

وكان ستة فلسطينيين استشهدوا، وأصيب آخرون، أمس الأحد، جراء القصف وإطلاق قوات الاحتلال النار في مناطق متفرقة من القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في قطاع غزة منذ 19 كانون الثاني/يناير الماضي.

وأعلن 'المكتب الإعلامي الحكومي" في غزة أن جيش الاحتلال ارتكب أكثر من 900 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، ما أسفر عن استشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين في مختلف محافظات القطاع

وأمس الأحد، قررت حكومة الاحتلال وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، عقب ساعات من انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وعرقلة الأخيرة الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية.

ويتضمن الاتفاق 3 مراحل تستمر كل منها 42 يومًا، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

وبدعم أمريكي، ارتكبت قوات الاحتلال بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 كانون الثاني/يناير 2025، إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 160 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.