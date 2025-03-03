أنصار الله تحذر: أي عدوان جديد على غزة سيواجه برد قاسٍ وحاسم

أكد حزام الأسد، عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله، أن أي استئناف للعدوان الإسرائيلي على غزة سيُقابل برد سريع وحاسم وفوري من قبل الحركة، مشددًا على أن جميع المسيرات ستكون في الميدان، مع مفاجآت واسعة وغير متوقعة ستغير المعادلة في المنطقة.

وقال الأسد، في تصريح خاص لـ"الرسالة نت"، إن استمرار الاحتلال في حربه على غزة سيفتح أبواب مواجهة لن تُسرّ الكيان ولا داعميه، وسيتسبب في اشتعال المنطقة على نطاق أوسع.

كما أكد أن أي محاولة لتشديد الحصار على غزة ستدفع بالحركة إلى اتخاذ خطوات أكثر صرامة تجاه الممرات البحرية، مشيرًا إلى أن استهداف السفن في البحر الأحمر وباب المندب سيتصاعد بشكل ملحوظ، مع فرض مزيد من القيود على حركة الملاحة المعادية.

وأضاف الأسد: "أيدي قواتنا المسلحة على الزناد، والعدو الصهيوني سيندم أشد الندم إن فكر في خرق الهدنة أو التصعيد على قطاع غزة من جديد"، مؤكدًا أن أي محاولة أمريكية لإنقاذ الكيان الصهيوني أو دعمه عسكريًا ستُواجه برد مباشر، حيث أن الحركة مستعدة لخوض حرب شاملة تستهدف كل المصالح الأمريكية في المنطقة، إذا ما حاولت واشنطن التدخل لحماية الاحتلال أو دعمه في عدوانه على غزة أو الاعتداء على اليمن.

وختم الأسد تصريحه بالتأكيد على أن العدوان على غزة لن يمر دون رد، مشيرًا إلى أن المقاومة على أتم الاستعداد لتصعيد غير مسبوق في أي لحظة، وأن الاحتلال وحلفاءه سيدفعون ثمنًا باهظًا لأي مغامرة جديدة ضد الشعب الفلسطيني.