الثوابتة: "إغلاق معبر كرم أبو سالم تهديد مباشر لحياة 2.4 مليون فلسطيني في غزة"

في بيان صادر عن مدير المكتب الإعلامي الحكومي، الدكتور إسماعيل الثوابتة، أكد أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في إغلاق معبر كرم أبو سالم لليوم الثالث على التوالي يمثل جريمة إنسانية خطيرة وإجراءً غير قانوني يزيد من تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

وأوضح الثوابتة أن هذا الإغلاق يعطل دخول المواد الغذائية الأساسية، ويمنع تدفق الأدوية والمستلزمات الطبية، ما يعرض حياة آلاف المرضى والجرحى لخطر الموت. كما أنه يحول دون إدخال المعدات والآليات الثقيلة اللازمة لانتشال جثامين أكثر من 10,000 شهيد ما زالوا تحت الأنقاض.

وأشار إلى أن استمرار أزمة الوقود يهدد بتوقف المستشفيات والمرافق الحيوية، ويعكس استخدام الاحتلال لسياسة التجويع كأداة حرب، وهو انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني.

ودعا الثوابتة المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التدخل الفوري لإعادة فتح المعبر وضمان تدفق المساعدات بشكل دائم ودون قيود، لتفادي كارثة إنسانية تهدد حياة أكثر من 2.4 مليون فلسطيني يعيشون في ظروف مأساوية داخل القطاع