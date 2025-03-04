نقل جثامين 48 شهيدا من محيط "كمال عدوان"

قال جهاز "الدفاع المدني" الفلسطيني في قطاع غزة، إن طواقمه نقلت جثامين 48 شهيدًا من مقبرة عشوائية في محيط مستشفى كمال عدوان، وانتشلت شهيدًا من تحت أنقاض منزل في محيط الجامعة الإسلامية.

وأفاد "الدفاع المدني" في بيان تلقته "الرسالة نت" مساء اليوم الثلاثاء، بأن طواقمه نقلت جثامين 48 شهيدًا من مقبرة عشوائية في محيط مستشفى كمال عدوان؛ بينهم 22 شهيدًا مجهولي الهوية.

وأوضح: "سيتم دفن الشهداء في مقبرة السلاطين ببلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة".

واستطرد الدفاع المدني: "كذلك انتشلت طواقمنا رفات شهيد من تحت أنقاض منزل لعائلة الخطيب في محيط الجامعة الإسلامية غربي مدينة غزة".

وفي وقت سابق من صباح اليوم الثلاثاء، استشهد مواطن فلسطيني، متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل أيام شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، فيما أصيبت فتاة بشظايا في الرأس نتيجة طلق من طائرة كواد كابتر في شارع الفالوجا بحي الجنينة شرق مدينة رفح جنوبي القطاع.

ووفق آخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، فقد ارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة منذ الـ 7 من أكتوبر 2023، إلى 48 ألفًا و365 شهيدًا، بالإضافة لـ 111 ألفًا و780 إصابة بجراح متفاوتة؛ بينها خطيرة وخطيرة جدًا.