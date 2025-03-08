حماس: مؤشرات إيجابية لبدء مفاوضات المرحلة الثانية

أعلن المتحدث باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع، اليوم، أن جهود الوسطاء المصريين والقطريين مستمرة لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى وجود مؤشرات إيجابية بشأن بدء مفاوضات المرحلة الثانية.

وأكد القانوع استعداد الحركة لخوض هذه المفاوضات بما يحقق مطالب الشعب الفلسطيني، داعيًا إلى تكثيف الجهود الإنسانية لإغاثة قطاع غزة والعمل على رفع الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني.

كما كشف أن وفدًا من حركة حماس يبحث في العاصمة المصرية القاهرة آليات بدء مفاوضات المرحلة الثانية وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذها، إضافة إلى متابعة مخرجات القمة العربية الأخيرة.