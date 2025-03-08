7 إصابات جديدة جراء قصف إسرائيلي على غزة وارتفاع الحصيلة إلى 111,860

أُصيب سبعة مواطنين، مساء اليوم السبت، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي بطائرات مسيرة استهدفت مناطق مختلفة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن ثلاثة مواطنين أصيبوا بنيران مسيرة إسرائيلية على شارع صلاح الدين قرب محور نتساريم وسط القطاع، بينما أُصيب ثلاثة آخرون في قصف مماثل بحي البرازيل جنوبي رفح.

وفي حادث منفصل، أصيب مواطن برصاص الاحتلال في بلدة عبسان الجديدة شرق خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023 إلى 48,453 شهيدًا، فيما بلغ عدد الإصابات 111,860 إصابة، مع وجود عدد من الضحايا لا تزال جثامينهم تحت الأنقاض أو في الطرقات بسبب صعوبة وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ.

وخلال الساعات الـ48 الماضية، استقبلت مستشفيات القطاع 7 شهداء، بينهم 6 نتيجة قصف الاحتلال، وانتشال جثمان شهيد آخر، بالإضافة إلى 8 إصابات جديدة.