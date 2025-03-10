استشهاد 3 أشقاء بقصف مسيّرة (إسرائيلية) شمال شرق مخيم البريج

ارتفع عدد الشهداء إلى ثلاثة فلسطينيين جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي المُسيّرة على مجموعة من المواطنين شمالي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن الشهداء هم الأشقاء الثلاثة :

محمود عبد الله أحمد

محمد عبد الله أحمد

أحمد عبد الله أحمد

أفادت وزارة الصحة في غزة أن تسعة شهداء و16 إصابة وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، نتيجة استمرار القصف وإطلاق النار من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت الوزارة أن من بين الشهداء خمسة تم انتشالهم من تحت الأنقاض، وأربعة آخرون ارتقوا جراء العدوان المتواصل. وأشارت إلى أن هناك عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب كثافة القصف.

كما أعلنت الوزارة عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023م إلى 48,467 شهيدًا و111,913 إصابة، في ظل تصعيد غير مسبوق يفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.