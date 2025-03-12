إصابة مستوطن في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة (أريئيل)

أفادت تقارير أولية عن إصابة مستوطن جراء إطلاق نار بالقرب من مستوطنة "أريئيل" المقامة على أراضي سلفيت. وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن المصاب في العشرينات من عمره قد فقد وعيه إثر الهجوم، بينما انسحب المنفذ من مكان الحادث.

في إطار الحملة العسكرية، أعلن جيش الاحتلال عن نصب حواجز في المنطقة، واستنفار قواته برا وجوا للبحث عن مطلق النار. كما أفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إضافية، وأغلقت مداخل عدة بلدات ومفترقات طرق في محافظة سلفيت، في محاولة لتطويق المنطقة ومنع أي محاولات للاحتشاد أو التصعيد.

وتأتي هذه العملية في وقت حساس، وسط تصاعد التوترات في الضفة الغربية والقدس، في ظل استمرار المواجهات بين قوات الاحتلال والمواطنين الفلسطينيين، وفي ظل اجتياحات وعمليات هدم وتهجير قسري غير مسبوق تتعرض له مدن ومخيمات شمال الضفة الغربية .