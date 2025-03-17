الرشق: تشديد حصار غزة إبادة مكتملة الأركان وعلى أمريكا إلزام الاحتلال بالاتفاق

قال عضو المكتب السياسي لحركة"حماس" عزت الرشق إن "تشديد الحصار على قطاع غزة، الذي دخل يومه السادس عشر، يكشف سادية الاحتلال وتجرده من كل القيم الإنسانية".

وأضاف الرشق في تصريح صحفي يوم الاثنين، أن "الاحتلال، عبر تشديد الحصار ومنع دخول مستلزمات الحياة الأساسية، يستهدف حياة الفلسطينيين الأكثر ضعفًا، أعني المرضى وكبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصةة.

وتابع "هؤلاء هم من يسعى نتنياهو لقتلهم ضمن بنك أهدافه الجديد".

وأكد أن تشديد الحصار يمثل إبادة جماعية مكتملة الأركان وجريمة حرب موصوفة، تضغط على الضمير العربي والإسلامي والعالمي للتحرك فوراً لإنقاذ أكثر من مليوني إنسان في غزة.

وشدد بالقول إن "على الولايات المتحدة إلزام الاحتلال بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار كما وقع عليه، بدلًا من توسيع دائرة النار".

وأشار إلى أن الضغط على الاحتلال ومنعه من التنصل من مقتضيات الاتفاق، هو السبيل الوحيد للحفاظ على حياة الأسرى وضمان عودتهم إلى أهلهم.