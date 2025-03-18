حماس تدعو الضفة ومقاومتها للنفير نصرة لغزة

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أبناء الشعب الفلسطيني ومقاومته في الضفة الغربية للنفير والنصرة ردًا على عودة حرب الإبادة في غزة.

ودعا القيادي في حركة حماس عبد الرحمن شديد، في تصريح تابعته "الرسالة نت"، اليوم الثلاثاء، الفلسطينيين بالضفة الغربية إلى النفير العام والانتفاض غضبًا وثورة، ردًا على عودة حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأكّد القيادي شديد، أن نصرة غزة، ولا سيما في هذه الأوقات، واجب على كل فلسطيني مقتدر، من خلال المسيرات والوقفات الإسنادية والتضامنية، وتصعيد المواجهة في كافة النقاط.

كما دعا المقاومة في الضفة الغربية إلى تصعيد عملياتها "البطولية"، ردًا على الحرب الشاملة والمجازر التي يرتكبها الاحتلال ومستوطنوه بحق الشعب الفلسطيني.

وقال: "شعبنا ومقاومته سيفشلان كل مخططات الاحتلال الخبيثة بحق غزة، مشددًا على أن ما عجز الاحتلال عن تحقيقه بالتفاوض لن ينجح في فرضه بالحرب".

وجدّد جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة عبر استهدافات وغارات مكثفة طالت مختلف مناطق القطاع منذ فجر اليوم الثلاثاء.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، في تصريح تابعته "الرسالة نت"، إن 404 شهداء و562 إصابة وصلوا لمستشفيات قطاع غزة، نتيجة الاستهدافات والمجازر المتعددة التي ارتكبها الإحتلال منذ ساعات الفجر.