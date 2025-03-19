"حماس" تنعى الناطق العسكري باسم "سرايا القدس"

نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ، القائد المجاهد ناجي أبو سيف (أبو حمزة)، الناطق العسكري باسم سرايا القدس، الذي ارتقى شهيدًا إثر قصف صهيوني غادر، بعد مسيرة جهادية مشرّفة زاخرة بالعطاء والتضحية.

وتقدمت حماس بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى الإخوة في حركة الجهاد الإسلامي وذراعها العسكرية سرايا القدس، وإلى عائلة الشهيد وأحبائه، مستذكرين مواقفه البطولية، وصوته الحازم الذي كان صدى لانتصارات المقاومة في مواجهة بطش الاحتلال، وشاهدًا على صمودها في وجه العدوان الغاشم.

وقالت في بيان صحفي:" نودّع اليوم القائد الشهيد أبو حمزة، فإننا نجدد العهد والوفاء لجميع شهداء شعبنا الأبرار، على المضيّ على دربهم وحمل الراية التي بذلوا أرواحهم من أجلها، حتى تحرير أرضنا واستعادة حقوقنا الوطنية".

كما أكدت أن رهان العدو على إسكات صوت المقاومة هو رهان خاسر، فصوتها سيظل عاليًا، لا يرهبها بطش الاحتلال ولا إرهابه، بل ستبقى مدافعة عن شعبنا حتى التحرير والعودة