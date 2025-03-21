منتدى الإعلاميين الفلسطينيين ينعى الصحفي حسام التيتي

نعى منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، اليوم الجمعة 21 مارس 2025، الصحفي حسام التيتي، مراسل شبكة "ABC News" الأمريكية، الذي استشهد برفقة زوجته وابنته في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في مدينة غزة.

وأكد المنتدى في بيانه أن استشهاد التيتي يمثل خسارة كبيرة للإعلام الفلسطيني، مشيدًا بدوره المهني والوطني في نقل معاناة الشعب الفلسطيني إلى العالم، وتوثيق جرائم الاحتلال بحق المدنيين العزل. وأضاف أن التيتي سار على درب الكلمة الحرة، ودفع حياته ثمناً للحقيقة التي حملها بقلمه وعدسته في وجه آلة البطش الإسرائيلية.

وأشار البيان إلى أن عدد الصحفيين الذين استشهدوا منذ السابع من أكتوبر 2023 بلغ 207 صحفيين، في استمرار لمسلسل استهداف ممنهج للإعلام الفلسطيني.

وجدد المنتدى عهده لروح التيتي وسائر شهداء الإعلام بمواصلة رسالتهم، داعيًا المجتمع الدولي إلى كسر صمته، والتحرك الفوري لحماية الصحفيين الفلسطينيين وتمكينهم من أداء واجبهم المهني وفق القوانين الدولية والمواثيق الإنسانية.